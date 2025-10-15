Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2963205
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਦਸੂਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਮੌਤ; ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Dasuha road accident News: ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ – ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਘਾਟੂਸ਼ਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:55 PM IST

Trending Photos

ਦਸੂਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਮੌਤ; ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Dasuha road accident News: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਉੱਚੀਬਸੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਖਾਟੂਸ਼ਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ – ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਘਾਟੂਸ਼ਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚੀਬਸੀ ਨੇੜੇ, ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਰਾ ਮਿਨਹਾਸ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਸੂਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Dasuha road accidentHoshiarpurpunjabi news

Trending news

CM Bhagwant Mann
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ- CM ਮਾਨ
Solan News
आम आदमी पार्टी की महिला नेत्रियों ने BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से मांगा इस्तीफे
diwali 2025
दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने को तैयार फायर विभाग 22 अक्तूबर तक छुट्टियां रद्द
Shimla News
CM सुक्खू ने 17 ई-टैक्सियों को दिखाई हरी झंडी, बोले—HRTC में रेटिनलाइज़ेशन की जरूरत
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
pathankot news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ 30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ
Nalagarh news
नालागढ़-बद्दी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, चार लोग घायल
Kullu News
बंजार में सड़कों की दुर्दशा पर बीजेपी का हल्ला बोल, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप
Mansa attack
ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ