Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3005894
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ! RSS ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:48 AM IST

Trending Photos

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ! RSS ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ CCTV ਫੂਟੇਜ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Ferozepur news

Trending news

Gold price today
Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
Ferozepur news
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
CNG Price Hike: CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ... ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
CNG Price Hike: CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ... ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ; ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਨਵੰਬਰ 2025
Margashirsha Amavasya
ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼, ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
PBKS IPL squad
ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਸ ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ
Harbhajan Singh ETO
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ 317 ਕਿਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ- ETO
Punjab government
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ—ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇਗਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
paddy procurement
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 99% ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ; 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ