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ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੜਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰੀ

IND vs AFG Test News: ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:31 AM IST
ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪਲੜਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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