20 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਗਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ- ਵੱਖਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਘ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂਆ ਆਦਿ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਂਗਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ(King Cobra), ਕਰੈਤ(krait), ਰਸੇਲ ਵਾਈਪਰ (Russell's Viper) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਗਰ (Python) ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪੂਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸੰਤ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਗਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਗਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਗਰ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਚਮਣੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ-

Wild always have the right of way. Please give them safe passage pic.twitter.com/WHWdjOBjhU

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 5, 2022