ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਬਸਪਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ. ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

The SAD President S Sukhbir Singh Badal & BSP President S Jasbir Singh Garhi has jointly announced the exchange of Mohali and Ludhiana North seats which were with BSP with Raikot & Dina Nagar seats which were earlier with SAD. Total seat share remains same.

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 23, 2021