Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3032458
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Main Drive Karungi: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ-ਰਾਮ

Main Drive Karungi:  ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

Main Drive Karungi: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ-ਰਾਮ

Main Drive Karungi:  ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲਾੜੀ ਖੁਦ ਥਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਲਾੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲੂਸ ਲਾੜੀ ਦੇ ਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ
ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਲਾੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, "ਰਾਮ-ਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ!" ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨੀ ਲਾੜੀ ਥਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ludhiana Firing News: ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India vs South Africa 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ

TAGS

Main Drive KarungiBride Drives TharBride Reaches In-Lawspunjabi news

Trending news

Former DGP Mohammad Mustafa
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ 'ਪਿਟਬੁਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ; ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ
punjab congress news
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੱਥ
Congress-CPM-BJP Unity
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
Mangal Gochar
ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਵਧਾਨ
cricketer smriti mandhana
Smriti Mandhana ਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਹ
Renault
ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Renault ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Discount
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ 5 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਮੀਰ! ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ
IndiGo Mass Cancellations
ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ; ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
Hotel Safety Tips
Hotel Safety Tips: ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ!
Ludhiana Firing news
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ