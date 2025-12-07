Main Drive Karungi: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ-ਰਾਮ

Main Drive Karungi: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Main Drive Karungi: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲਾੜੀ ਖੁਦ ਥਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਲਾੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲੂਸ ਲਾੜੀ ਦੇ ਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ
ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਲਾੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, "ਰਾਮ-ਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ!" ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨੀ ਲਾੜੀ ਥਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
