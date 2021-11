ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹੀ ਅਲਵਿਦਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟਰ 'ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਥੇ ਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

Dear @capt_amarinder Sahab,



In ur letter to Hon’ble Congress President u cited @INCPunjab Chief Sardar @sherryontopp ‘Hugging’ Pak Army Chief & Pak PM as ur reason to leave the party



As U now r ‘Seat Sharing’ with Anti Farmer BJP

Here r few pictures of ur new found BumChum pic.twitter.com/f7HwphxcQW — Amarinder Singh Raja (@RajaBrar_INC) November 2, 2021