/ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ; ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ

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Rajpura News (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ): ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 33 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ “ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ” ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਰਜੀਵ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।