Lohri 2026: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

Lohri 2026: ਲੋਹੜੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:06 AM IST

Lohri 2026: ਲੋਹੜੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੰਡੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਗੁੜ, ਤਿਲ, ਰਿਓੜੀ ਅਤੇ ਗਜਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ?

ਲੋਹੜੀ ਗੁੜ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਰਿਓੜੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੋ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ (ਅੱਗ ਦੇਵਤਾ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ ਦੀ ਸੱਤ ਜਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਗੁੜ, ਰਿਓੜੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ।

