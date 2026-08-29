ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 'ਸਿਹਤ' ਵਿਗੜੀ; ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝਾ

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Sangrur Civil Hospital (ਕੀਰਤੀਪਾਲ ਕੁਮਾਰ): ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਪੱਖੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ, ਖ਼ਰਾਬ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ, ਬੰਦ ਪਈ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਟੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਓ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1200 ਮਰੀਜ਼ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।