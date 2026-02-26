Advertisement
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ; ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗਲੀ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:23 PM IST

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇੰਟਰਲੋਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਗਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਲੋਕ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੱਕ ਪਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਗਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Mansa newsMansa Street Controversypunjabi news

