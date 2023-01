'The Legend Of Maula Jatt' OTT release in India: जानें भारत में कब और कहां देखने को मिलेगी पाकिस्तानी फ़िल्म 'मौला जट्ट'

The Legend Of Maula Jatt movie OTT platform and release date in India: पाकिस्तान की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म "द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट" ने बहुत सुर्खियां बटोरी है। निर्देशक बिलाल लशारी द्वारा बनाई गयी यह फिल्म आजकल हर जगह छाई हुई है।

पाकिस्तानी फ़िल्म "द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट" दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 230 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है।

फिल्म में, मौला जट्ट अपने दुश्मन और एक क्रूर कबीले के नेता नूरी नट से भिड़ जाता है। यह फिल्म 1979 में आयी कल्ट फिल्म 'मौला जट्ट' पर आधारित है।

The Legend Of Maula Jatt movie release in India:

बता दें की पाकिस्तानी फिल्म "द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट" भारत में 30 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबक अब इसकी रिलीज़ डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनका कहना है की यह फिल्म अब भारत में रिलीज़ होगी ही नहीं।

दरअसल फिल्म में एक मुख्य किरदार निभा रहे कलाकार हमजा अली अब्बासी ने बीते दिनों मुंबई अटैक्स 26/11 के मास्टरमाइंड बताये जाने वाले हाफ़िज़ सईद को अपना समर्थन जताया था। यही कारण है की अब भारत में इस फिल्म के रिलीज़ पर काफी विरोध जताया जा रहा है।

इस दौरान दौरान हमजा का एक ट्वीट भी सामने आया था जिसमे उन्होंने मुंबई में हुए हमलो की प्रशंसा की थी।

हालांकि इस बीच कुछ रिपोर्ट्स का मानना है की यह पाकिस्तानी फ़िल्म "द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट" जल्द ही OTT पर उपलब्ध होगी। बता दें की आने वाले कुछ समय में इस फ़िल्म को ZEE 5 स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पर देखा जा सकता है। हालांकि इसके बारे में अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है और इसके साथ ही इस फ़िल्म की OTT रिलीज़ की तारीक का ऐलान भी नहीं किया गया है।

