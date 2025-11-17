Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007222
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ; ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:55 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ; ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ

Mansa News: ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Saudi Arabia Accident: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਏ 42 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ; ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ

TAGS

Mansa newsMansa policepunjabi news

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक में पहुंचे CM सुक्खू; CM सैनी से की शिष्टाचार भेंट
Jalandhar loot news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
# cricket
ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਛੱਕਾ
Skincare tips
ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਓ ਟੇਂਸ਼ਨ, 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕੋਰੀਅਨ ਗਲੋ
Times Square Langar
ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਲੰਗਰ
advantage PM Kisan Samman Nidhi
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, Check ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Japan Sakurajima volcano
ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ
Mata Shri Chintpurni Festival 2025
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2025 संपन्न; समापन समारोह में अमृत मान ने जमाई धूम
Saudi bus accident
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਏ 42 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ Rate