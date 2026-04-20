ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

Rupnagar News : ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਇਦ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:12 PM IST

ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

Rupnagar News (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਇਦ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

