/ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 120 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

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Firozpur News: ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 120 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟਖੋਹ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 120 ਮੋਬਾਇਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।