ਚੰਡੀਗੜ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਰਮਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਇਕ ਟਰੇਨ 'ਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰੇਲ ਟੱਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਦਰਅਸਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟਰੇਨ ਟੱਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ 'ਕਵਚ' ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ।

Automatic whistle test Passed!

Hon'ble MR Shri @AshwiniVaishnaw witnessed the successful trial of KAVACH.

KAVACH has this unique feature which initiates automatic whistling without any intervention from the Locopilot.#BharatKaKavach pic.twitter.com/czBkP3UoCY

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 4, 2022