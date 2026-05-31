Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3234246
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਿਆ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 31, 2026, 07:29 PM IST

Trending Photos

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਿਆ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਘੁਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾਣੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਘਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਉਤੇ ਰਾਬਤਾ ਐਸਡੀਓ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਪਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ

 

TAGS

Machhiwara NewsSutlej riverPunjab Flood news

Trending news

Machhiwara News
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਿਆ
Punjab AI Education Initiative
ਪੰਜਾਬ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਏਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ-ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
Phillaur assembly constituency
'ਆਪ' ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਲੋਹਟੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Jalalabad Gurdwara Fire
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ
Punjab Tobacco Free News
ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ
AAP MLA Pathan Majra Released
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਬਾਹਰ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
Himachal Nagar Nigam Election Result
4 में से 3 नगर निगमों में कांग्रेस की हार, सरकार पर लगाया कुशासन का आरोप
Majitha news
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੰਗਾਮਾ