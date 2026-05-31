ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਿਆ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ।
Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਘੁਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾਣੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਘਮਾਣਾ ਨੇੜੇ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਉਤੇ ਰਾਬਤਾ ਐਸਡੀਓ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
