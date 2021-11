ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ 89 ਉਮੀਦਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

SAD President S Sukhbir S Badal announced two more party candidates. Bibi Jagir Kaur former President SGPC will contest from Bholath & S. Bikram Singh Majitha former Cabinet Minister will contest from Majitha assembly constituency. Total announced 89. pic.twitter.com/248mQGsHDW

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 29, 2021