ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖੜੀ, ਤਿਲਕਵੀਂ ਚੱਟਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।

On Monday afternoon, a man slipped & fell at the Lower Falls at Golden Ears Park.

Before Ridge Meadows Search & Rescue could arrive, a group of five Sikh hikers took of their dastaars (turbans), tied them together to make a rope, and rescued the man.https://t.co/cxrNZE2eQS

