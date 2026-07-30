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ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਅਸਰ

Punjab Bandh Call News: ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 30, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:20 AM IST
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਅਸਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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