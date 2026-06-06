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Barnala News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਕਰਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਐਕਸ/ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ) ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।