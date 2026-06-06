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ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

Barnala News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:52 AM IST
ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
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