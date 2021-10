ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੜਕੇ-ਤੜਕੇ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੰਪਰ ਨੇ ਦਰੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ: ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਇਕ ਬੇਕਾਬੂ ਡੰਪਰ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆਟੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਟਰੇਨ ਫੜਣੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਡੰਪਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੜ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

Heartbreaking news of 3 women farmers killed and two others injured as truck hits them near Tikri Border in Haryana's Bahadurgarh. I am deeply grieved by this tragic incident. May their soul Rest in Peace and also urge Haryana Police to find the accused and put them behind Bars. — Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) October 28, 2021