ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ.ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏ.ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Since @PunjabGovtIndia is going to appoint New Advocate General they would be well advised to peruse Rules of Professional Standards prescribed by @barcouncilindia

“An advocate is bound to accept any brief in the courts or tribunals or before any other authority in or before1/1

— Manish Tewari (@ManishTewari) November 10, 2021