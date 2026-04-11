ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ।
Trending Photos
Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਪਵਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਵਿਚ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ।
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।