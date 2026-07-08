/ਛੱਤ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ

राज्य चुनें
Khanna Encounter Drama News(ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਬੁਲੇਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪੀ, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੱਬਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੀਪੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।