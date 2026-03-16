ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Jalandhar School Bomb Threat: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:27 AM IST

Jalandhar School Bomb Threat: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਜੇ, ਡੀਪੀਐਸ, ਸੀਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਡੀਪੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ"
ਈਮੇਲ ਹਬੀ ਦਾਨਬਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:37 ਵਜੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਹਟਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਫਟਣਗੇ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 1:11 ਵਜੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:11 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

