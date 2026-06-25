ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ

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Batala Clash News (ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ): ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਨ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੈਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।