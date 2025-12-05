2026 ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਢੇ ਸਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Shani Dev 2026: ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਈਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Shani Dev 2026: ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਲਈ ਧੈਯ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦ੍ਰਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
2026 ਤੋਂ, ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਥੋੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਸ਼ਨੀ ਖੁਦ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਸਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ 2026 ਵਿੱਚ ਧਾਈਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਧਾਈਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਨੁ
2026 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਧਾਇਆ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।