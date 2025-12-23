ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਮੌਤ

Advertisement
Moga News: ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:39 AM IST

Moga News (ਨਵਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਰੀ): ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਟਮ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇਉ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਢੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਅਜੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਢੋਲੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਆਦਾ ਵੇਖੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਮਰਨ।

