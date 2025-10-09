Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2954761
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

Haryana school holidays: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

Haryana school holidays: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਗੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Haryana school holidaysKarva Chauth holiday Haryanaschool closed in Haryana

Trending news

Kapurthala Land Dispute News
ਕਪੂਰਥਲਾ ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਚ ਝਗੜਾ, ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
CM Bhagwant Mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Jio Cloud Gaming
ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ ਜੀਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 298 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਹਾਈ-ਐਂਡ ਗੇਮਜ਼
Harpal Singh Cheema
ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Royal Enfield
ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਰੀਦੋ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੂਰੀ 350cc ਲਾਈਨਅੱਪ
Karwa chauth 2025
200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ, ਜਾਣੋ-ਅਰਘ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
kotkapura news
ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਰਗੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Farrukhabad Plane Mishap
ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ; ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
Punjab Cabinet Meeting
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
Rajvir Jawanda Funeral
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ; ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ