Bathinda News: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:06 AM IST

Bathinda News: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਸੱਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਸੱਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਜੋ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਹੈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਟਕ ਇੰਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾਟਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਏ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

