Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ; ਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਲੂ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 15, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:53 AM IST
ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ; ਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ; ਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ
Kapurthala news3 min ago
2
amritsar news1 hr ago
3
Narendra Modi Zirakpur Panchkula Bypass1 hr ago
4
Punjab weather today2 hrs ago
5
Spain vs France FIFA World Cup 20263 hrs ago