ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ; ਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਿਆ

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Kapurthala News(ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਲੂ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਾਲਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਸਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।