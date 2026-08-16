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ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ

Patiala Missing Girls: ਪਾਣੀਪਤ ਜੀਆਰਪੀਐਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 16, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:29 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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