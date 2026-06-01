ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:46 PM IST

Ludhiana Factory Gas Leak News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਾਨਾ-ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ।

ਐਸਡੀਐਮ ਜਸਲੀਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ (56) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।

ਅਮਿਤ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਰੇਣੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਗਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੇਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ (46), ਅਤੇ ਭਰਾ, ਅਮਿਤ (28), ਉਸ ਰਾਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਵੇਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

