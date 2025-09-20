Axian Suspended: ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
Axian Suspended: ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

Axian Suspended: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:23 PM IST

Axian Suspended: ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

Axian Suspended: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਤਿਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਈ ਸਚਿਨ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

