ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਰੂਪਨਗਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ

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Rupnagar Thermal Plant Shutdown: ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 122 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 420 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 5,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 3,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਨੇ 1,468 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 550 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਗਈ।