Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2943463
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ferozepur News: ਲੱਖੋ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

Ferozepur News: ਲੱਖੋ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਰਮਨ ਸਿੰਘ (26) – ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਮੈਦੂ ਸਿੰਘ–ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਤੀਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਜਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ "ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ" ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ" ‘ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

TAGS

Ferozepur DrugsPunjab Drug Deathsdrug overdosepunjabi news

Trending news

Una News
अनुराग ठाकुर ने GST को बताया बड़ी उपलब्धि, बिहार में SIR और NDA की जीत का किया दावा
US shutdown
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਸ਼ਟਡਾਊਨ; ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ?
Shimla News
शिमला में जातीय भेदभाव का मामला: छुआछूत से आहत 12 वर्षीय बच्चे ने खाया जहर
Dr Dharamvir Gandhi
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ
faridkot news
ਕਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ
Hind di Chadar
'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
Odisha women crimes 2023
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਖ਼ਮੀ
Punjab weather change
4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Derabassi Youth Death
ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ
;