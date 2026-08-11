ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

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Fatehgarh Churian Sangatpura Road Accident News: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੱਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇਡੀਗੋ ਕਾਰ ਪੀ ਬੀ 18 ਟੀ 2535 ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਜ ਮਸੀਹ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ’ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸੜਿਆ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਝੰਡੇਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਤੇ ਅਤਿਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਖੇਤਰ/ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਅਤੇ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੰਡੇਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡੇਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ SHO ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।