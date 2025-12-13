Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3039616
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Zila Parishad Elections: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ-ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ

Zila Parishad Elections: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:59 PM IST

Trending Photos

Zila Parishad Elections: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ-ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ

Zila Parishad Elections: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 255 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 7,508 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 2,800 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਡੀਐਸਪੀ, 3 ਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁਮੇਲ ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ  ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਰਟੀਆਸਐਸ ਅਤੇ ਪੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ-2 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 119 ਤੇ 97 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gurpreet Sekhon News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Faridkot Murder Case: ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ; ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

TAGS

Zila Parishad electionsBlock Samiti Electionspunjabi news

Trending news

Unlucky plants for home
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੌਦੇ; ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
Zila Parishad elections
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ-ਡੀਆਈਜੀ
Lionel Messi in Kolkata
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ
maruti discount offer
ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ; 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Zila Parishad elections
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ
Bike rider Molests Girl
ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ; ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ
Ludhiana News
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ
sirmour news
आज हजारों लोगों के साथ सिरमौर में प्रवेश करेंगे छात्रधारी चालदा महासू महाराज
Gurpreet Sekhon News
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ