Today Horoscope: ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਨਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ(3 ਮਾਰਚ, 2026): ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:25 AM IST

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ(3 ਮਾਰਚ, 2026): ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
3 ਮਾਰਚ, 2026 ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅੱਜ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਮਿਥੁਨ ਲਈ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਸਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰੇਗਾ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਲਈ
ਅੱਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

3 ਮਾਰਚ, 2026, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅੱਜ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

3 ਮਾਰਚ, 2026, ਸਕਾਰਪੀਓ ਲਈ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿ—ਸੂਰਜ, ਬੁੱਧ, ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ—ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੋਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

3 ਮਾਰਚ, 2026 ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

(Disclaimer: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। zeephh ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)

 

