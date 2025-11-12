Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:23 PM IST

Ropar News: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਮੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ; ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

Ropar News(ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਭਜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ।

ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

