Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2997664
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Khanna Accident: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ; ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

Khanna Accident: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:23 PM IST

Trending Photos

Khanna Accident: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ; ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

Khanna Accident: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਸਫ਼, ਜੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਾਹੋਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Dharmendra Health Updates: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਫਵਾਹ; ਧੀ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tarn Taran by Election 2025 Live: ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

 

TAGS

Khanna AccidentKhanna Accident newspunjabi news

Trending news

Dharmendra Health Update
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ
Dharmendra Biography
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੀ-ਮੈਨ ਦੀ ਅਨਕਹੀ ਕਹਾਣੀ
Panjab University News
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਹਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ
diabetes control
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ
delhi red fort blast
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
zirakpur news
ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
fazilka news
ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ; ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Himachal High Alert
लाल किला धमाके के बाद हिमाचल पुलिस हाई अलर्ट पर, राज्यभर में सुरक्षा कड़ी
delhi red fort blast
ਕੌਣ ਹੈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਡਾ. ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ; ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ