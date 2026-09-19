/ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਿਆ; ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਆਏ

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Batala Tractor Stunt: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਟਾਲਾ-ਜਲੰਧਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਕਣਾ ਤੇ ਹੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਵਰਗੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।