ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ, ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Dasuya News: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

Nov 01, 2025, 03:58 PM IST

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ, ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Dasuya News: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ (21) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਗੋਹਾਟਾ ਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ (ਡੌਂਕਰਾਂ) ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਹਾਟਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਜੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਲੀਗਲ ਰੂਟ” ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

