ਅਬੋਹਰ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੂਜਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Abohar Road Accident News: ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੀਤੋ–ਸਾਦੁਲਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾੜੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਤੋ–ਸਾਦੁਲਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਾਦੁਲਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਟੱਕਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੀਤੋ ਚੌਕੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸ਼ਵ ਸੀਤੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।