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ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Trident Limited Case News: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ (Show Cause Notices) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:24 PM IST
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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