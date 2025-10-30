Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2981782
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

Tripat Bajwa Resigns from Beadbi Committee: ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

Tripat Bajwa Resigns from Beadbi Committee: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

TAGS

tript rajinder singh bajwaSacrilege CommitteePunjab Vidhan Sabha

Trending news

Harpal Cheema news
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Himachal government
पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका पर हिमाचल सरकार और KCC बैंक को हाईकोर्ट का नोटिस
Chandigarh Dangerous Dog Ban
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ
Dev Uthani Ekadashi 2025
1 या 2 नवंबर कब है देवउठानी एकादशी? जानें तिथि, पूजा-विधि व विशेष महत्व
yuvraj singh
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ IPL ਟੀਮ ਦੇ Head Coach, ਇਸ ਦਿੱਗਜ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ!
dharamshala news
सडक़ों से जुड़ेंगे ढाई सौ आबादी वाले गांव, 642 करोड़ की लागत से बनेगी 356 किमी सड़कें
IPL 2026
IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ KKR ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Bilaspur News
10th के ड्राइंग विषय की उत्तरपुस्तिकाओं से छेड़छाड़, छात्राओं ने लगाई न्याय की गुहार
Mumbai Studio Hostage Case
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ