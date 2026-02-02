Advertisement
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਹਨੀਤ ਅਰੋੜਾ Hurun India Uth Series 2025 ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ 1000 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:40 PM IST

Top 1000 Richest People: ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਬਰ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਹਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। Hurun India ਅਤੇ Avendus Wealth ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Hurun India Uth Series 2025 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਹਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ 1000 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ, ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਹਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਯੂਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੂਵਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Hurun India Uth Series 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 436 ਤੋਂ ਵੱਧ U30, U35 ਅਤੇ U40 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ USD 950 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ – OYO ਦੇ Founder, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ।
  • ਨਿਖਿਲ ਕਾਮਥ Zerodha ਦੇ Co-Founder ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। Rainmatter Foundation ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਲਾਘ Mamaearth ਦੀ Co-Founder ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ Self-Made Woman Entrepreneur ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ safe ਅਤੇ natural products ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ।

ਤ੍ਰਿਸ਼ਹਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

