ਟਰੱਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ; ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Zirakpur Accident News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
Zirakpur Accident News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 46 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੀ ਗਈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦ ਗੋਦਾਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਣ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
