ਪੁਲ ਉਤੇ ਪਲਟਿਆ ਟਰੱਕ; ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਡਿੱਗੀਆਂ

Punjab Accident: ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਉਤੇ ਬਣੇ ਕਟ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆ ਬੋਰੀਆਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ।
ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਦੇ ਕਟ ਉਪਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਟਰਾਲਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਟ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
